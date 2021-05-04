Всемирный день борьбы с астмой проводится 4 мая

16:22, 04 мая 2021, ПАИ

Всемирный день борьбы с астмой отмечается 4 мая при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет calend.ru.

Мероприятие проводится в первый вторник мая. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Астма переводится с греческого как «тяжелое дыхание». Автором этого термина считают Гиппократа, а в его трудах в разделе «О внутренних страданиях» встречаются указания, что астма носит спастический характер, причины, вызывающие удушье, – сырость и холод. В XX веке было установлено, что причиной астмы являются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический, физический).

По данным ВОЗ, астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире, от него страдают 300 миллионов человек. Чаще астме подвержены маленькие дети – у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет.