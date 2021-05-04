Пользователи Ростелекома в Пскове остались без интернета
Пользователи сети Ростелеком на Завеличье в Пскове остались без интернета. Сеть пропала в ночь на 4-е мая и отсутствует до сих пор, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В компании сообщили, что на линии было обнаружено повреждение массового характера, сейчас ведутся восстановительные работы. Их планируется окончить после 15:00 4 мая.
В Ростелекоме принесли извинения за доставленные неудобства.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 мая 2021
27 заявок подали спортсмены на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках