Пользователи Ростелекома в Пскове остались без интернета

10:13, 04 мая 2021, ПАИ

Пользователи сети Ростелеком на Завеличье в Пскове остались без интернета. Сеть пропала в ночь на 4-е мая и отсутствует до сих пор, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В компании сообщили, что на линии было обнаружено повреждение массового характера, сейчас ведутся восстановительные работы. Их планируется окончить после 15:00 4 мая.

В Ростелекоме принесли извинения за доставленные неудобства.