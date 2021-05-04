Условный срок получил житель Стругокрасненского района, отобравший у мужчины телефон и вино

10:27, 04 мая 2021, ПАИ

Житель Стругокрасненского района получил условный срок за грабеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 20 ноября 2020 года около 18:00 в Стругах Красных на улице Комиссаровской мужчина похитил мобильный телефон и бутылку вина, причинив потерпевшему ущерб в размере 11 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.