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Общество

Нарушения при организации питания детей выявили в одной из школ Стругокрасненского района

Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей в Жданском подразделении Стругокрасненской средней общеобразовательной школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

В нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства посуда для приготовления блюд в школе не выполнена из нержавеющей стали. Кроме того, не проводилась термометрия блюд, не хватало минимум двух приборов, выполняющих дезинфекцию воздушной среды.

Директору школы вынесли представление, по результатам рассмотрения которого учреждение закупило посуду, термометр и два рециркулятора для обеззараживания воздушной среды.

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