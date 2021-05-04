С 4 мая Госавтоинспекция Псковской области предоставляет госуслуги в обычном режиме

10:57, 04 мая 2021, ПАИ

С 4 по 8 мая Госавтоинспекция Псковской области будет предоставлять государственные услуги в обычном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Регистрация транспортных средств, замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений с 4 по 8 мая будут осуществляться по ранее установленному графику.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области: