С 4 мая Госавтоинспекция Псковской области предоставляет госуслуги в обычном режиме
С 4 по 8 мая Госавтоинспекция Псковской области будет предоставлять государственные услуги в обычном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Регистрация транспортных средств, замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений с 4 по 8 мая будут осуществляться по ранее установленному графику.
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:
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Вторник
4.05.2021
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Среда
5.05.2021
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Четверг
6.05.2021
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Пятница
7.05.2021
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Суббота
8.05.2021
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Часы работы
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08:30-18:15
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08:30-18:15
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08:30-18:15
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08:30-18:15
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08:30-17:00
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Перерыв
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12:30-14:00
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12:30-14:00
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12:30-14:00
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12:30-14:00
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12:30-14:00
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