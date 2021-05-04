Псковский, Островский и Невельский районы возглавили список самых заражённых коронавирусом в регионе

12:16, 04 мая 2021, ПАИ

Список самых заражённых коронавирусом районов Псковской области опубликовал официальный Telegram-канал региона.

Самое большое число пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Псковском (3030), Островском (1850) и Невельском (1425) районах. В Порховском районе коронавирусом заболели 1144 человека, в Новосокольническом – 970, в Опочецком – 905, в Великолукском – 820. 705 случаев заражения инфекцией выявлено в Печорском районе, 778 — в Дедовичском, 587 – в Себежском, 570 — в Плюсском, 538 — в Гдовском, 402 — в Палкинском. 381 случай COVID-19 зафиксирован в Новоржевском районе, 339 — в Бежаницком, 340 — в Пушкиногорском, 333 — в Пустошкинском, 328 — в Пыталовском, 366 — в Стругокрасненском, 334 — в Куньинском, 306 — в Дновском.

Наименьшее количество заболевших зарегистрировано в Красногородском (211), Локнянском (246) и Усвятском (198) районах.

Среди иногородних с 30 декабря 2020 года выявлено 44 случая инфекции.

Всего в Псковской области зарегистрировано 36 550 случаев заражения коронавирусом, 27 884 пациента выздоровело, 353 человека умерли.