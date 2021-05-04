В Пскове ищут пропавшего 1,5 года назад 46-летнего мужчину

17:18, 04 мая 2021, ПАИ

В Пскове разыскивается 46-летний Алексей Никандров, который пропал без вести в октябре 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

На вид мужчине 45 лет, рост — около 172-175 сантиметров. Он худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в чёрную бейсболку, зимнюю черную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы, тёмные кроссовки (размер 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.