7 палов травы и один лесной пожар произошли в Псковской области за минувшие выходные

12:19, 04 мая 2021, ПАИ

В Псковской области за выходные произошло семь палов травы на площади 19 гектаров и один лесной пожар на площади 2,5 гектара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Всего с начала 2021 года в регионе произошло 371 пал травы на площади 488,6 гектара и 24 лесных пожара на площади 22,43 гектара.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам: 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).