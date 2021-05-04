Маленькие, но опасные враги: в МЧС дали рекомендации по защите от клещей

17:50, 04 мая 2021, ПАИ

В Главном управлении МЧС России по Псковской области дали несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить укус клеща на природе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, важно правильно одеваться: брюки должны быть заправлены в ботинки или сапоги, необходимы одежда с длинными рукавами и плотными манжетами, головной убор. Следует обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами для отпугивания клещей и правильно выбирать места отдыха – подальше от деревьев и кустарников, густой травы. Поход на природу с палатками желательно отложить до самых жарких месяцев, когда клещи менее активны. В МЧС отметили, что на солнечных полянах клещей меньше, чем в тени.

«Клещ не впивается в кожу сразу, какое-то время он будет искать место укуса, поэтому есть возможность быстро его найти и снять с себя. После похода в лес снимите одежду и тщательно стряхните её, внимательно осмотрите своё тело», - добавили в ведомстве.

Излюбленными местами охоты клещей являются хвойные леса, влажные затенённые места с густым подлеском и высоким травостоем. Гораздо больше клещей по обочинам лесных троп, в траве, чем в чаще леса.

Кроме того, подцепить клеща можно не только на природе. Принести его в дом может и домашнее животное, которое гуляет по улице. Клещи могут скрываться и в букете полевых цветов, и просто в траве. Очень часто они цепляются за обувь или низ брюк во время прогулок по паркам в сухую солнечную погоду. Активность клещей обычно наблюдается в ясный день утром и вечером. Их опасность заключается в том, что они являются переносчиками трудноизлечимых болезней: клещевого энцефалита, сыпного клещевого тифа, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), геморрагической лихорадки.