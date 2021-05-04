Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Маленькие, но опасные враги: в МЧС дали рекомендации по защите от клещей

В Главном управлении МЧС России по Псковской области дали несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить укус клеща на природе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, важно правильно одеваться: брюки должны быть заправлены в ботинки или сапоги, необходимы одежда с длинными рукавами и плотными манжетами, головной убор. Следует обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами для отпугивания клещей и правильно выбирать места отдыха – подальше от деревьев и кустарников, густой травы. Поход на природу с палатками желательно отложить до самых жарких месяцев, когда клещи менее активны. В МЧС отметили, что на солнечных полянах клещей меньше, чем в тени.

«Клещ не впивается в кожу сразу, какое-то время он будет искать место укуса, поэтому есть возможность быстро его найти и снять с себя. После похода в лес снимите одежду и тщательно стряхните её, внимательно осмотрите своё тело», - добавили в ведомстве.

Излюбленными местами охоты клещей являются хвойные леса, влажные затенённые места с густым подлеском и высоким травостоем. Гораздо больше клещей по обочинам лесных троп, в траве, чем в чаще леса.

Кроме того, подцепить клеща можно не только на природе. Принести его в дом может и домашнее животное, которое гуляет по улице. Клещи могут скрываться и в букете полевых цветов, и просто в траве. Очень часто они цепляются за обувь или низ брюк во время прогулок по паркам в сухую солнечную погоду. Активность клещей обычно наблюдается в ясный день утром и вечером. Их опасность заключается в том, что они являются переносчиками трудноизлечимых болезней: клещевого энцефалита, сыпного клещевого тифа, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), геморрагической лихорадки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

04 мая 2021

«Аптекарский огород» станет подспорьем в учёбе для студентов Великолукского медицинского колледжа
04 мая 2021

Маленькие, но опасные враги: в МЧС дали рекомендации по защите от клещей
04 мая 2021

Как будут рассчитываться пени за долги по взносам на капремонт, рассказали псковичам

04 мая 2021

4 мая в Псковскую область приедут участники международного мотомарша

04 мая 2021

Глава Островского района Дмитрий Быстров побывал в центре «Точка роста»

04 мая 2021

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает псковичей вместе «сыграть Ягория»

04 мая 2021

Ученики Лычевской средней школы получили призовые места на соревнованиях по самбо

04 мая 2021

Дачников будут штрафовать за одуванчики и ромашки на участках


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...