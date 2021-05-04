Ученики Лычевской средней школы получили призовые места на соревнованиях по самбо
На базе Лычевской средней школы прошли соревнования по самбо «Крепыш» среди новичков. Участие в состязаниях приняли спортсмены из города Великие Луки и Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».
По итогам соревнований отличными результатами порадовали ученики Лычевской школы:
Кирилл Аксенченко — 2 место в весовой категории до 30,5 кг;
Матвей Корольков — 2 место в весовой категории до 36 кг;
Екатерина Косарева — 1 место в весовой категории до 31 кг;
Ульяна Прокофьева — 1 место в весовой категории до 35 кг;
Елизавета Розанова — 2 место в весовой категории до 44 кг;
Яна Синельникова — 3 место в весовой категории до 34 кг;
Алена Краснова — 3 место в весовой категории до 44 кг.
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