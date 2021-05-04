Ученики Лычевской средней школы получили призовые места на соревнованиях по самбо

13:37, 04 мая 2021, ПАИ

На базе Лычевской средней школы прошли соревнования по самбо «Крепыш» среди новичков. Участие в состязаниях приняли спортсмены из города Великие Луки и Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».



По итогам соревнований отличными результатами порадовали ученики Лычевской школы:

Кирилл Аксенченко — 2 место в весовой категории до 30,5 кг;

Матвей Корольков — 2 место в весовой категории до 36 кг;

Екатерина Косарева — 1 место в весовой категории до 31 кг;

Ульяна Прокофьева — 1 место в весовой категории до 35 кг;

Елизавета Розанова — 2 место в весовой категории до 44 кг;

Яна Синельникова — 3 место в весовой категории до 34 кг;

Алена Краснова — 3 место в весовой категории до 44 кг.



