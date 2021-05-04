В Пскове из поликлиники эвакуируют сотрудников и посетителей
В поликлинике на улице Школьной производится эвакуация людей. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, мужчина оставил разбитый телефон с прикрепленным к нему куском пластилина. Подозрительный предмет, закрепленный с наружной стороны окна, обнаружил один из пациентов. Имеются подозрения на наличие взрывоопасных предметов.
На месте происшествия работают все оперативные службы. Подробности произошедшего выясняются.
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