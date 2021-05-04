Глава Островского района Дмитрий Быстров побывал в центре «Точка роста»

14:57, 04 мая 2021, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров посетил среднюю школу № 7 имени В. Н. Пушкарёва, где год назад разместился центр «Точка роста», сообщает редакция газеты «Островские вести». Помещения центра руководителю муниципалитета показали начальник ИОМС Управление образования Островского района Алексей Григорьев и директор школы Лилия Панчук.



Помещения центра «Точка роста» включают в себя несколько функциональных зон: кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; помещение для проектной деятельности – пространство, которое в учебное время предназначено для проведения уроков, а во внеурочное – для исследовательско-проектной работы. Имеется и зона для отдыха и общения, где расположены мягкие пуфы.



«Основной функцией центра является обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». При этом работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки», - пишет издание.



Занятия школьников в центре «Точка роста» также идут и в рамках сетевого взаимодействия с Псковским «Кванториумом». Кроме этого, ученики начальной школы уже приняли участие в онлайн-играх платформы «Учи.ру».