ФОТОФАКТ: В Куньинском районе ветеран высадил туи у памятного знака погибшим в годы войны

16:39, 04 мая 2021, ПАИ

Житель деревни Ямище Куньинского района, активист местного отделения Совета ветеранов Алексей Михеев высадил туи у памятного знака в деревне Нижельское. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Алексею Михееву в этом году исполнится 85 лет, при этом он продолжает вести большую общественную работу. Ветеран попросил своего сына закупить саженцы туи и лично высадил их на территории мемориала, посвященного землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото Ирины Рыжиковой.