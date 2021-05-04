Фильм о нацистской карательной акции в Белоруссии покажут в Псковском драмтеатре

14:24, 04 мая 2021, ПАИ

8 мая киноклуб «Молоко и Сено» Псковского театра драмы приглашает зрителей на показ фильма Элема Климова «Иди и смотри», который выходит в повторный прокат. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, это будет первый кинопоказ в рамках проекта российского журнала о кинематографе «Искусство кино».

Специальные показы пройдут всего в нескольких городах России. В Москве ленту представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, в Санкт-Петербурге — кинокритик и киновед Виктория Смирнова.

Действие фильма по сценарию Алеся Адамовича и Элема Климова разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции. В течение двух дней он превращается из жизнерадостного подростка в седого старика.

Фильм вышел в прокат в 1985 году, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Картина была отмечена наградами на нескольких крупных кинофестивалях и заняла шестое место в советском кинопрокате 1986 года: его посмотрели 29,8 миллиона зрителей.

Кинопоказ «Иди и смотри» пройдет на большом экране в Новом зале театра драмы 8 мая в 18:00. Билеты можно купить в кассе или на официальном сайте театра.