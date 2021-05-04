Великолукские студенты-исследователи нашли решения для развития города

14:34, 04 мая 2021, ПАИ

Студенты-исследователи нашли решения для развития города в рамках XIII Межвузовского городского конкурса научных проектов «Личность, город, регион – 2021», который прошел в филиале ПсковГУ в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью вуза.

В конкурсе приняли участие студенты филиала ПсковГУ и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Экспертами выступили преподаватели вузов, представители предприятий и организаций города: заместитель прокурора города Великие Луки Анастасия Панцарино, директор ГРК «Амарис» Максим Никитин, главный редактор газеты «Великолукская правда», кандидат технических наук, доцент Константин Максимов.

Конкурс открыл директор филиала ПсковГУ, профессор Сергей Катченков. Он отметил, что у истоков проектной деятельности студентов стояли талантливые люди, которые заложили основы успешности подобных мероприятий для студентов, преподавателей, работодателей. «Конкурс стал престижным не только для нашего города, но и для всего региона», – подчеркнул профессор. Другие приглашенные эксперты добавили, что Великие Луки – город студенчества, и работа над научно-практическими проектами позволит студентам стать в будущем успешными специалистами.

Научно-практические работы студентов были представлены в трёх номинациях. Участники рассматривали концепты личности, города, региона в сервисно-технологическом, архитектурно-техническом и социально-правовом аспектах. В номинации, охватывающей проблемы регионального сервиса, были представлены проекты студентов ВЛГАФК. Исследовательские работы продемонстрировали неограниченные возможности социальных платформ для продвижения образовательных услуг и маркетинга в сфере сервиса в регионе. Лучшими в этой номинации были признаны две коллективные работы: проект А. Павловой и И. Румянцева на тему: «ТикТок как главный инструмент маркетинга» (руководитель А. Степанов) и проект Д. Халдеевой и К. Васильевой на тему: «Проект создания и продвижения репетиторского центра» (руководители А. Степанов, Н. Фетисов).

В номинации, посвященной проблемам региональной архитектуры и техники, студенты филиала ПсковГУ представили проекты, интересные с точки зрения не только технической, но и экологической, туристической, эстетической. И. Фоничев и Е. Федорова в проекте «Оптимальные зазоры при сварке балки с кронштейнами» (руководитель Н. Логвинова) показали разные методы расчёта размерных цепей при сварке в соединениях «балка-кронштейн» и заняли первое место в данной номинации. Второе место заняла М. Драло с проектом образной визуализации арт-объекта «Аэростат», которая, по её мнению, повысит комфорт городской среды. Проект В. Саркисяна и Е. Мягкой, подготовленный по заявке администрации Великолукского района, на тему: «Разработка эскиза планировочного решения территории музея имени И. А. Васильева в деревне Борки Борковской волости Великолукского района» (руководитель М. Сипкина) занял третье место. Студент А. Харитоненко (руководитель Т. Матвеева) в представленной работе пытался доказать, что Великолукская крепость представляет интерес как объект военной инженерии, и занял четвертое место.

В номинации, касающейся социально-правовых аспектов, презентовали научные работы студентов СПО Филиала ПсковГУ, обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения». Лучшим в данной номинации был признан доклад К. Здорникова на тему: «Институт социальных пенсий в свете принципа всеобщности права пенсионного обеспечения» (руководитель Е. Лягина). Д. Дежикова (тот же руководитель) в своем научном исследовании сосредоточилась на проблемах социальных гарантий для безработных граждан. В частности, она предложила выплачивать пособия лишь тем безработным, кто имеет значительный трудовой стаж и остался без работы по уважительной причине. Девушка завоевала второе место. Проблемам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования посвятила свою научную работу В. Дементьева (2 место), а Т. Беляев исследовал юридическое значение и классификацию страхового стажа в социальном обеспечении. Молодей человек показал, что страховые взносы – это степень финансового вклада каждого гражданина в пенсионную систему, заняв третье место.