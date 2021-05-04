В Пскове простились с ветераном войск правопорядка Алексеем Кобцевым

15:46, 04 мая 2021, ПАИ

В Пскове состоялась церемония прощания с ветераном войск правопорядка подполковником Алексеем Кобцевым. Ветеран был похоронен с воинскими почестями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Алексей Кобцев родился в 1939 году в Ставропольском крае. В 1961 году, после окончания средней школы, он поступил в Саратовское военное училище имени Ф. Э. Дзержинского и успешно окончил его в 1964 году. В дальнейшем Алексей Кобцев получил назначение в войсковую часть по охране важных государственных объектов, где прослужил непрерывно 27 лет на различных должностях. Был первым командиром воинской части, дислоцированной в городе Пскове. Прошел боевой путь от лейтенанта до подполковника.

Руководство Управления Росгвардии по Псковской области, Совет ветеранов ведомства выразили соболезнования родным и близким Алексея Кобцева.