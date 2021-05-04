Схема движения транспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы

15:33, 04 мая 2021, ПАИ

В связи с проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Пскове будет введено временное прекращение движения автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Движение будет перекрыто 5 мая с 19:00 до 24:00, 7 мая с 19:00 до 24:00, 9 мая с 6:00 до 12:00 на площади Победы, улице Кузнецкой от Калинина до Спортивной, на улице Калинина от Кузнецкой до Георгиевской, улице Свердлова от Калинина до Комсомольского переулка, улице Я. Фабрициуса от Гражданской до площади Победы, улице Советской от площади Победы до улицы Некрасова. В качестве объезда определена улица 128-й Стрелковой Дивизии.

Движение автобусов муниципальных маршрутов № 2, 52, 6, 16, 19 в указанные периоды времени от улицы Юбилейной будет осуществляться по улице 128-й Стрелковой Дивизии, улице Вокзальной и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

8 мая с 11:00 до 12:00 будет закрыт проезд по улице Юбилейной от Народной до Рижского проспекта с 15:45 до 17:15 — по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. Объехать участок можно по улицам Калинина и 128-й Стрелковой Дивизии.

Городские автобусы № 2, 52, 6, 16, 19 в указанное время от улицы Юбилейной будут ездить по улице 128-й Стрелковой Дивизии, улице Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Движение по Рижскому проспекту (от улицы М. Горького до площади Ленина) ограничат 9 мая с 22:00 до 23:30. Объезд возможен по улицам М. Горького, Юбилейной, мосту им. 50-летия Октября.

Движение автобусов № 3, 4, 14, 17, 19, 54 пройдет по улицам М. Горького и Юбилейной, мосту им. 50-летия Октября и далее по маршрутам.