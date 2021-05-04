Как получить данные о недвижимости онлайн, рассказали в Росреестре

16:08, 04 мая 2021, ПАИ

Порядок онлайн-выдачи данных о недвижимости напоминает филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, достоверным источником информации об объектах недвижимости на территории РФ является единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты права подтверждаются выпиской из ЕГРН.

Сведения ЕГРН предоставляются по запросам о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. «Федеральная кадастровая палата Росреестра запустила сервис по выдаче сведений из ЕГРН. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут», – объяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева.

Сервисом пользуются только физические лица, запрашивающие сведения в качестве заявителей. Заказать выписки представителям физических и юридических лиц в сервисе нельзя.

Войти в сервис также можно через ЕСИА, для этого нужна подтвержденная учетная запись пользователя на портале «Госуслуги». Если её нет, то вход в сервис невозможен, как и в случае, если в профиле пользователя на портале «Госуслуги» не хватает данных, необходимых для формирования запросов на получение сведений из Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Обязательными для формирования запроса на получение сведений ЕГРН являются следующие характеристики: фамилия и имя пользователя; вид документа, удостоверяющего личность, а также его реквизиты (серия, номер, кем выдан, дата выдачи); СНИЛС.

Посредством сервиса предоставляются выписки из ФГИС ЕГРН только в электронном виде. Кроме того, не получится оформить выписки, содержащие сведения ограниченного доступа.

Сервис дает пользователям выполнять поиск объектов по адресу или кадастровому номеру кадастровых кварталов по учетному номеру; заказывать и получать сведения ЕГРН в виде юридически значимых электронных документов; оплачивать заказанные выписки онлайн; просматривать информацию о принадлежащих объектах недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, сведения об ограничениях/обременениях прав), отслеживать статус выполнения заказа.

Через сервис можно заказать выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, об объекте или переходе прав на него, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве; кадастровый план территории.

Кадастровая палата по Псковской области рекомендует жителям региона пользоваться услугами Росреестра в электронном виде посредством Сервиса предоставления сведений - spv.kadastr.ru. Дистанционный способ предоставления государственных услуг позволяет сократить время их получения, а также пользоваться актуальной информацией из ЕГРН.