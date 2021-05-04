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Общество

Путешествие из мая на Север. Часть 1.

Пробуем! Фото Арсения Тимашова.

Фотокорреспондент Псковского агентства информации Арсений Тимашов отправился в нестандартное для мая путешествие на Кольский полуостров. Он делится с вами впечатлениями «неиспорченного» Куршавелем туриста, выбравшего путешествие по родной стране.

  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов
  • Поезд Санкт-Петербург - Мурманск
    Фото: Арсений Тимашов

Это вообще где?

Никогда я не был сторонником классического отдыха. Не важно: отпуск, выходные или внезапно выпавшие длинные майские праздники - у меня никогда не было желания тратить свободное время на шашлыки, поездки на озеро или, не дай бог, лежание под одеялком. Вместо этого я всегда даю волю ногам, которые, порой, куда только меня не заводят. На сей раз неожиданно для себя самого 1 мая обнаружил себя в поезде Санкт-Петербург — Мурманск.

  • Коашва
    Фото: Арсений Тимашов
  • Коашва
    Фото: Арсений Тимашов
  • Коашва
    Фото: Арсений Тимашов
  • Коашва
    Фото: Арсений Тимашов
  • Коашва
    Фото: Арсений Тимашов

«Куда-куда ты там едешь? В Коашву? Но зачем? Это вообще где», - примерно такого рода вопросы посыпались на меня со всех сторон, как только мои знакомые узнали, что я собираюсь провести тёплые майские деньки за полярным кругом.

Апатиты встретили меня поскрипывающим на зубах песком и палящим солнцем. На горнолыжный курорт пока что не похоже, подумалось мне, но думать времени особо не было, так как уже через две минуты я летел по дороге на Коашву, и любезный водитель, размахивая руками, рассказывал мне о местных достопримечательностях.

  • Водитель, комбинат и станция Апатиты
    Фото: Арсений Тимашов
  • Водитель, комбинат и станция Апатиты
    Фото: Арсений Тимашов
  • Водитель, комбинат и станция Апатиты
    Фото: Арсений Тимашов

«Вот, собстна, горно-обогатительный комбинат. К нему, вон, железная дорога идёт от рудника, на котором город и построен. Так тут люди и живут. Работают на руднике, да на комбинате. Коашва — тоже посёлок, для горняков построенный. Вон там карьер. Тут Вудъявр», - рассказывал он.

Вот он-то меня  и интересует. Большой Вудъявр или BigWood – горно-лыжный курорт, расположенный прямо на краю города Кировск, куда стекаются туристы со всего мира.

В трусах на лыжах или «Хибины-бикини»

Приехав в Коашву и забросив сумки, я схватил сноуборд, запрыгнул в автобус и уже через 40 минут стоял у подножия горы вообще без какого-либо понимания, что делать. На доске я не стоял ни разу в жизни. На пути к подъёмнику меня встретило ну очень уж необычное зрелище.

Мимо меня на огромной скорости пронёсся на лыжах мужчина, (внимание), в одних только плавках. Дальше больше. Ещё ближе к подъёмнику обнаружилось, что таких легко одетых людей сегодня тут несколько десятков. Мне захотелось бросить доску и немного влиться в происходящее, но при попытке взять в аренду шкафчик для снаряжения мне сказали «мест нет».

Что делать? Выхожу на улицу, вижу, что сотни пар лыж и сноуборды просто стоят прислонённые к импровизированной парковке. На мой вопрос: «А что, доску можно прямо тут оставить, и никто её не возьмёт?», мне с искренним удивлением ответили: «Конечно! Тут так принято, ты чего! Никому кроме тебя твоя доска не нужна!». Второй культурный шок за десять минут — это слишком.

  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов
  • Фестиваль
    Фото: Арсений Тимашов

Как выяснилось после коротенькой беседы с продавцом оленины,  я по счастливой случайности попал на  закрытие двухдневного фестиваля «Хибины-бикини». Главной отличительной особенность этого действа, как можно было уже догадаться, является обычай кататься с горных склонов в купальных костюмах и плавках. Стоит заметить, что несмотря не лежащий кругом снег и серьёзный ветер на вершине, погода располагает к подобного рода развлечениям: солнце печёт не хуже, чем у нас в жаркие летние дни. Вдоволь насладившись необычным зрелищем и так и не решившись сбросить с себя джинсы и броситься в толпу «безумных» полуголых лыжников, я взял борд и поехал наверх.

  • С вершины.
    Фото: Арсений Тимашов
  • С вершины.
    Фото: Арсений Тимашов
  • С вершины.
    Фото: Арсений Тимашов
  • С вершины.
    Фото: Арсений Тимашов
  • С вершины.
    Фото: Арсений Тимашов

Только ты, горы, тишина и снег

С первых секунд в гандоле подъёмника тебя охватывает неописуемый восторг. На высоте всего метров 100  Кировск смотрится как кукольный городок.  Настолько все кажется ничтожным на фоне северных сопок. А с еще большей высоты и  вовсе превращается в крохотный макет.

Выйдя из подъёмника и найдя спуск для новичков, я упал на пятую точку и понял, что я даже не знаю, как «встегнуться» в доску. Дела… Десятиминутная консультация по телефону, ощущение себя полным бездарем, и вуаля — я готов стартовать.

Встаю. Падаю. Повторяю. После пары десятков таких вот па я даже поехал, но тут же об этом пожалел, потому что из-за неумения управлять доской я чуть не вылетел с трассы.  Однако даже в этих падениях есть своё великолепие. Упав в очередной раз, можно обнаружить себя между холмами, откуда не слышно ни людей, ни города, ни подъёмника. Абсолютная тишина. Сидишь, смотришь на облака, с которых где-то там вдалеке сыпется снег и кажется, будто ничего в мире больше и не существует. Только ты, горы, тишина и снег.

Со второго спуска мне даже удалось поехать (всё ещё продолжая падать, конечно же), но, всё же, обратно к стоянке я спустился не кувырком, полный гордости и впечатлений.

Кстати, на финише, за победу над собой, можно наградить себя чудесной олениной с клюквой и горячим чаем с лимоном совсем недорого.

  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов
  • Краеведческий музей
    Фото: Арсений Тимашов

С остановки - в музей

А в Кировске жизнь идёт своим чередом. Дети на улице бьют друг друга палками, по улицам гуляют панкующие подростки, а взрослые возвращаются домой из Пятёрочки. Будто и нет у них под боком никакой сказочной красоты и чарующей тишины.

Пока ждал автобус, заглянул  в местный музейно-выставочный комплекс,  в котором можно увидеть, кажется, все минералы мира и в подробностях узнать историю горно-добывающей промышленности.  Бесплатный аудиогид – в помощь. Звучит невероятно скучно, согласен, сам не особо горел желанием идти, но не пожалел ни разу.

  • Кировск. Вид из окна и автобусная остановка в Коашве.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Кировск. Вид из окна и автобусная остановка в Коашве.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Кировск. Вид из окна и автобусная остановка в Коашве.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Кировск. Вид из окна и автобусная остановка в Коашве.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Кировск. Вид из окна и автобусная остановка в Коашве.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Кировск. Вид из окна и автобусная остановка в Коашве.
    Фото: Арсений Тимашов

Север полон удивительных мест. Даже вернувшись в Коашву - небольшой посёлок на 15 домов – и, сделав шаг в сторону, попадаешь в удивительно красивый и чарующий лес. По следам местных собак можно дойти до небольшого озера, провалиться там по пояс между льдинами и открыть подо льдом целый новый мир. А потом, стоя прямо посреди озера, насладиться заходящим за гору солнцем.

  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов
  • Лес, озеро и лёд, под который я провалился.
    Фото: Арсений Тимашов

Завтра Мурманск. Оттуда в Териберку. Место, где снимали фильм «Левиафан», где можно постоять на кладбище кораблей, полюбоваться на разбивающиеся о маяк волны и, стоя на берегу Баренцева моря, осознать, что там за ним — Северный ледовитый океан… А дальше только бескрайние льды. Увидимся там.

Фото Арсения Тимашова.

Арсений Тимашов
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