Роспотребнадзор не исключает появления пожизненного иммунитета у переболевших COVID-19

17:07, 04 мая 2021, ПАИ

Переболевшие COVID-19 могут получить пожизненный иммунитет от болезни. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает «Российская газета».

Специалист уточнил, что антитела появляются у большинства пациентов, которые перенесли заболевание. По его словам, первые случаи коронавируса были зафиксированы в декабре 2019 года, и по прошествии 16 месяцев антитела все ещё держатся. «Нельзя даже исключить пожизненный иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции», - сказал эпидемиолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что переболевшим не надо прививаться, иммунитет после перенесенной инфекции «достаточно стойкий».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.