Более 3000 пачек сигарет изъяли псковские таможенники на границе

17:55, 04 мая 2021, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения сигарет через российско-латвийскую и российско-эстонскую границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На таможенном посту ЖДПП «Скангали» в Пыталовском районе в шести вагонах железнодорожного состава обнаружили 3116 пачек сигарет, которые злоумышленники разместили в технологических полостях. Ориентировочная стоимость табачных изделий составила более 125 тысяч рублей. Сигареты из поезда, следовавшего в Латвию, изъяли.

Еще две попытки перемещения табачной продукции были выявлены у физических лиц. «На таможенном посту МАПП «Шумилкино» (Печорский район) гражданин Франции, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 80 пачек сигарет, разместив их под сиденьями легкового автомобиля», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. А 16 пачек сигарет скрыл от таможенного контроля в технологической полости гражданин Российской Федерации.

Все табачные изделия изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.