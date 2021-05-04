В Псковском районе прошёл традиционный легкоатлетический кросс

20:17, 04 мая 2021, ПАИ

По традиции в конце апреля в деревне Торошино Псковского района прошел весенний легкоатлетический кросс, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Алексеевича Соколова. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в районной администрации.



В этом году в соревнованиях приняли участие 124 школьника Псковского района.



В командном зачете I место заняла Стремуткинская школа, II место – Писковская школа и III место - Серёдкинская школа. Также I место среди основных общеобразовательных школ заняла Быстрецовская школа.



В личном зачете среди девушек на дистанции 500м места распределились следующим образом: I место - Карина Петрова из Стремуткинской школы, II место - Арина Лысенко из Серёдкинской школы и III место - Татьяна Ермакова из Писковской школы.



В личном зачете среди юношей на дистанции 1000м лучшими были: I место - Дмитрий Яковлев из Торошинской школа, II место - Даниил Максимов и III место - Антон Сергунин из Стремуткинской школы.



В личном зачете среди девушек на дистанции 1000м: I место - Эльвира Васильева (Стремуткинская школа), II место - Виктория Мазанкова (Быстрецовская основная школа), III место - Ульяна Леонова (Торошинская школа).



В личном зачете среди юношей (дистанция 2000м): I место - Александр Семёнов (Стремуткинская школа), II место - Денис Розов (Быстрецовская основная школа), III место - Константин Шурманов (Стремуткинская школа).



В личном зачете среди девушек (дистанция 2000м): I место - Патриция Дёмина (Остенская школа), II место - Ангелина Антонова и III место - Дарья Ефимова (Стремуткинская школа).



В личном зачете среди юношей (дистанция 3000м): I место - Андрей Михайлов (Серёдкинская школа), II место - Эрик Худинян (Москвинская школа) и III место - Максим Николаев (Писковская школа)