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Происшествия

68-летний петербуржец погиб при ДТП в Великолукском районе

Фото: ОГИБДД МО МВД РФ "Великолукский"

4 мая около 18:20 в Великолукском районе произошло ДТП, передает корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

Авария произошла на 473-м километре автомобильной дороги М9 «Балтия», около деревни Касьяново Великолукского района. По предварительной информации, житель Санкт-Петербурга за рулём автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 68-летний водитель скончался до приезда медиков.

Фото: ОГИБДД МО МВД РФ "Великолукский"

На месте ДТП работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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