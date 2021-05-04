68-летний петербуржец погиб при ДТП в Великолукском районе

20:17, 04 мая 2021, ПАИ

4 мая около 18:20 в Великолукском районе произошло ДТП, передает корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

Авария произошла на 473-м километре автомобильной дороги М9 «Балтия», около деревни Касьяново Великолукского района. По предварительной информации, житель Санкт-Петербурга за рулём автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 68-летний водитель скончался до приезда медиков.

На месте ДТП работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.