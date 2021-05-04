Михаил Кирсанов: Псков – город романтиков и людей, любящих мотивационные высказывания

20:55, 04 мая 2021, ПАИ

Коренным псковичам ничего нового Михаил Кирсанов не расскажет, но сами псковичи смогут взяглянуть на свой город свежим взглядом. Михаил Кирсанов побывал в Пскове, почитал граффити, побывал у «фешенебельного» расположения охраны усадьбы Батова, первый раз увидел в отделе сувениров деревянную булаву и даже нашёл водную колонку в Псковском кремле. Смотрите видео.