В Псковской областной универсальной библиотеке откроется выставка французских комиксов

21:53, 04 мая 2021, ПАИ

5 мая 2021 года в холле третьего этажа Псковской областной универсальной научной библиотеки (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2) откроется выставка «Звёзды французского комикса в России».

Разработанная Французским институтом в России, кураторами Дмитрием Яковлевым (издательство «Бумкнига») и Михаилом Хачатуровым, экспертом и переводчиком, выставка адресована как широкой публике, так и профессионалам. Все представленные книги изданы на русском языке и продаются в книжных магазинах. Разделение на три тематических раздела («Герои», «Авторы», «Авторские тандемы») позволяет охватить эволюцию «девятого искусства» комикса с 30-х годов ХХ века до наших дней.

Онлайн-версия выставки создана совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля. Более подробно с содержанием и концепцией выставки вы можете ознакомиться в разделе «Новости» сайта «Международная деятельность».