Некоммерческие организации Псковской области изучают менеджмент с системой «Окно»

23:26, 04 мая 2021, ПАИ

С 21 по 24 апреля эксперты АНО «Центр качества «Окно» Илона Южакова и Михаил Круглов провели для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Псковской области не только знакомство со стандартом качества ISO 9001, но и серию игр для изучения базовых навыков менеджмента некоммерческих организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщил паблик «Проектный офис «Команда 2018».

​В ближайшее время командам предстоит пройти первичную самооценку и разработать индивидуальные планы внедрения стандарта манеджмента качества в свою повседневную деятельность. Помогать в воплощении планов будут консультанты системы «Окно» и трекеры проектного офиса «Команда 2018».

Проект «Продюсерский центр СО НКО» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель – обеспечить взаимодействие не менее 30 устойчивых СО НКО с органами исполнительной власти в рамках реализации региональных проектов и предоставления социальных услуг населению Псковской области с помощью применения стандарта менеджмента по системе «Окно» и развития медиабренда СО НКО Псковской области за 2021-2022 гг.