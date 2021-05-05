Сегодня отмечается день советской печати

07:01, 05 мая 2021, ПАИ

В соответствии с календарём профессиональных праздников празднование Дня российской печати установлено на 13 января. Однако более старшее поколение журналистов отмечает День печати в мае, в день выхода первого номера газеты «Правда» в 1912 году. Эта дата осталась с советских времён.

Ведь традиции современной российской журналистики зарождались именно в советской прессе — в газетах «Правда», «Известия», «Труд» и многих других, на советских теле- и радиоканалах. Именно из этих изданий вышли известнейшие российские журналисты. И плоть до 1991 года во всех редакциях накрывали столы «за писавших и снимавших под огнем» 5 мая.

Кстати, в Беларуси 5 мая по-прежнему остаётся профессиональным праздником журналистов.