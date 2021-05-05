Английский кокер-спаниель ищет «крепость» и хозяина

07:58, 05 мая 2021, ПАИ

Приют «Лесопилка» ищет дом для кокер-спаниеля Кассандры. Собака была найдена в маленьком городке Псковской области в плачевном состоянии, сообщается в instagram-аккаунте зоозащитников. Ей пришлось перенести несколько операций, но сейчас Кассандра в полном порядке.

«Сейчас это умопомрачительная, суперласковая, собака-кошка готова переехать в новый дом. Касе около 4-5 лет, английский кокер, метис. Очень привязана к человеку и ходит за ним хвостиком, не любит оставаться одна.

Как человек, много лет назад занимающийся именно английскими спаниелями, могу твердо сказать - характер удивительный, бесподобный. Не у каждого английского спаниеля такой добрый нрав и любовь ко всем людям», - написала одна из сотрудниц приюта.