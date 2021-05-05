В Госдуме пояснили, на каких именно землях будут штрафовать за одуванчики и мяту

08:11, 05 мая 2021, ПАИ

Вчера, 4 мая, во всех федеральных СМИ прошла информация о том, что дачников будут штрафовать за одуванчики, мяту и ромашку на участках. Такой комментарий был получен у юриста компании «Генезис» Татьяны Мацуковой.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал данную ситуацию, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

«Документ, о котором идет речь, не имеет отношения к дачникам, он затрагивает исключительно производителей сельхозпродукции. Штрафы же грозят тем, кто нецелевым образом использует земли сельхозназначения. И со времени выхода этого постановления никаких изменений в сфере регулирования сорных растений не было», – отметил Николай Николаев.