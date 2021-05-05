Эпидемиологи заявили о необходимости повторной прививки от COVID-19

09:31, 05 мая 2021, ПАИ

Вторую дозу вакцины от COVID-19 необходимо делать обязательно для формирования более стойкого иммунитета к вирусу, передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По мнению эпидемиолога, без нее человек подвергает себя риску заражения, поскольку практически сводит к нулю эффективность первой дозы препарата. После первого введения вакцины начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет, его выработка определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG.

«Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2–3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», - считает Горелов.

Оптимальным считается период в 30–45 дней между прививками, однако в условия пандемии такой срок слишком велик. Поэтому сегодня этот интервал сокращен до 21 дня, но этого вполне достаточно для формирования полноценного иммунитета.