На Жуковском озере неизвестные завалили пляж грунтом

08:52, 05 мая 2021, ПАИ

На Жуковском озере в Псковском районе неизвестные завалили пляж грунтом, сообщил в своем instaram-аккаунте инструктор по дайвингу Роман Спицын. И теперь территория вблизи водоема представляет реальную опасность для здоровья и жизни людей.

«Это одно из излюбленных мест отдыха псковичей, – пишет Роман. – А теперь в районе центрального пляжа неизвестные вредители, по-другому не назовешь, с непонятной целью произвели хаотичную выборку грунта. Судя по характеру, скорее всего, это был мини-земснаряд. Поэтому сейчас дно озера в районе центрального захода в воду представляет достаточно серьезную опасность, так как теперь там шурфы и ямы глубиной до 70 см. Будьте внимательны! Не поломайте ноги и следите за детьми вблизи водоема», - предупредил псковичей Роман.