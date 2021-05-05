Псковский театр драмы приглашает псковичей на спектакли о Цветаевой и Есенине

09:12, 05 мая 2021, ПАИ

Цветаева или Есенин? Понимаем, что ходим по острию литературного ножа, сравнивая двух гениев, но нам стало интересно: кто из поэтов, кому посвящены наши поэтические спектакли, ближе зрителю, сообщается в instagram-аккаунте театра.



«Путь Есенина от «Гой ты, Русь, моя родная…» к «До свиданья, друг мой, до свиданья…» через «Черного человека», через «Пугачева», путь, столь стремительный и быстрый?.. Или тянущийся, но прямой путь Цветаевой, на котором всё – взахлеб, душа, не знающая меры, – наизнанку, мука – перманентная, страсть – всепоглощающая?» - спрашивают зрителя актеры.



На спектакли о любимых поэтах псковичей ждут 6 мая - «Цветаева и саксофон», 7 и 10 мая - «Бессонница».