Псковский театр драмы приглашает псковичей на спектакли о Цветаевой и Есенине
Цветаева или Есенин? Понимаем, что ходим по острию литературного ножа, сравнивая двух гениев, но нам стало интересно: кто из поэтов, кому посвящены наши поэтические спектакли, ближе зрителю, сообщается в instagram-аккаунте театра.
«Путь Есенина от «Гой ты, Русь, моя родная…» к «До свиданья, друг мой, до свиданья…» через «Черного человека», через «Пугачева», путь, столь стремительный и быстрый?.. Или тянущийся, но прямой путь Цветаевой, на котором всё – взахлеб, душа, не знающая меры, – наизнанку, мука – перманентная, страсть – всепоглощающая?» - спрашивают зрителя актеры.
На спектакли о любимых поэтах псковичей ждут 6 мая - «Цветаева и саксофон», 7 и 10 мая - «Бессонница».
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