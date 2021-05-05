В Псковской области от коронавирусной инфекции умерло еще три человека

11:21, 05 мая 2021, ПАИ

Еще трое псковичей не справились с коронавирусом за прошедшие сутки и ушли из жизни, сообщает Официальный telegram-канал Псковской области. Выздоровело 197 человек. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 36585(+35). На данный момент проведено исследований – 354485 (801). Иногородних зараженных – 44 человека.