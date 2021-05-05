Серебро всероссийского конкурса инициатив по развитию местного самоуправления получила студентка ПсковГУ

12:24, 05 мая 2021, ПАИ

Студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление» Института права, экономики и управления ПсковГУ Анастасия Иванова вошла в тройку лидеров всероссийского конкурса «Инициативы, развивающие местное самоуправление». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью вуза.

Работа Анастасии Ивановой «Современные инструменты и технологии муниципального управления на примере муниципальных образований Псковской области» получила второе место в номинации «Личная правотворческая инициатива».

«Развитие эффективного местного самоуправления – одна из важнейших задач, стоящих перед органами власти на сегодняшний день, а данный конкурс даёт возможность молодым людям внести свой вклад в этот процесс, – рассказала Анастасия Иванова. – Мне хотелось достойно представить свой регион и университет на федеральном уровне, прилечь внимание к выявленным нами проблемам, поделиться знаниями и получить новую информацию на основе опыта других участников и рекомендаций экспертов конкурса». После окончания конкурса она планирует продолжить свою работу на основе полученных рекомендаций и приступить к реализации своих идей.

Заочный этап конкурса прошел в 85 субъектах Российской Федерации по 18 номинациям. Поступило более 1000 заявок, 221 работа приняла участие в очном этапе. Финальные мероприятия проходили 26-28 апреля на площадках Общественной палаты Российской Федерации и ВДНХ.

Главным организатором конкурса выступила Общественная палата РФ.