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Общество

259 лошадей переправили через Псковскую область с начала года

За четыре месяца 2021 года под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора через пункты пропуска на государственной границе РФ, расположенные в Псковской области, на территорию ЕАЭС ввезены 52 племенных, 42 пользовательных и 36 спортивных лошадей из Латвии, США, Польши и ОАЭ. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

Из Российской Федерации через территорию Псковской области была вывезена 21 спортивная лошадь. Животные перевозились в Литву, Латвию, Польшу, Венгрию, Германию, Бельгию и Нидерланды.

 

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