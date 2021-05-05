259 лошадей переправили через Псковскую область с начала года

12:25, 05 мая 2021, ПАИ

За четыре месяца 2021 года под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора через пункты пропуска на государственной границе РФ, расположенные в Псковской области, на территорию ЕАЭС ввезены 52 племенных, 42 пользовательных и 36 спортивных лошадей из Латвии, США, Польши и ОАЭ. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

Из Российской Федерации через территорию Псковской области была вывезена 21 спортивная лошадь. Животные перевозились в Литву, Латвию, Польшу, Венгрию, Германию, Бельгию и Нидерланды.