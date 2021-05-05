70 долгожителей из Псковской области получат поздравления президента в мае

12:41, 05 мая 2021, ПАИ

В мае 70 проживающих в Псковской области ветеранов, которым исполнится 90, 95 и 100 лет, получат поздравительные открытки от Президента РФ Владимира Путина. Большая часть из них женщины – 62 человека.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по региону, 51 ветеран отмечает свой 90-й день рождения, 18 человек - 95-й. Столетний юбиляр в мае один, ветеран проживает в Великолукском районе.

9 мая два долгожителя из Невельского и Великолукского районов отметят двойной праздник – День Победы и День рождения.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (инвалидах, участниках, Великой Отечественной войны, лицах, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, инвалидах с детства в связи с ранением или контузией в годы войны), отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.