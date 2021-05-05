42% жителей Северо-Запада недовольны количеством дней отпуска

16:48, 05 мая 2021, ПАИ

42% жителей Северо-Западного федерального округа недовольны количеством дней отпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Службе исследований hh.ru, которая провела опрос среди россиян.

Больше всего тех, кому не хватает 28 дней отпуска, работают в сфере медицины и фармацевтики. О нехватке отпускных дней заявили также юристы и банковские работники – каждый второй опрошенный.

У большинства респондентов (69%), в том числе жителей СЗФО, основной отпуск на работе составляет 28 дней, у 20% отдых длительнее. Более месяца отпускных дней есть у представителей научно-образовательной сферы, работников сферы добычи сырья, медицины и банковских служащих. Отдых менее 28 дней в большинстве случаев проводят представители сферы продаж (25% опрошенных), работники транспортной сферы (18%) и высшего менеджмента (17%).

На данный момент лишь 3% респондентов уже успели потратить все положенные им на работе дни отпуска. Каждый третий израсходовал их частично, 64% ещё не ходили в отпуск в этом году. Выше всего доля тех, кто частично отдохнул, — в банковской сфере и области закупок. Ни разу не были в отпуске в 2021 году 71% работников сферы маркетинга и по 70% из сфер производства, юридической и транспортной.

Чаще всего люди, успевшие взять отпуск в этом году, занимались бытовыми делами и отдыхали дома. Лишь 26% путешествовали по России, а за границу поехали всего 7%. Среди тех, у кого ещё остались неизрасходованные отпускные дни, 77% планируют пойти в отпуск в этом году. 8% решили от него отказаться, 2% планируют взять отпуск официально, но не ходить в него фактически. Еще 13% ещё не определились.

На планах большинства опрошенных не сказалась отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией. Невозможность съездить в Турцию отразилась сильнее всего на отпускных планах 23% опрошенных из юридической сферы, а также 19% работников из сферы маркетинга, 16% строителей и 15% ИТ-специалистов.

«Летние месяцы — наиболее популярные для отпуска у соискателей, планирующих отдыхать в 2021, однако сентябрь несколько опережает июнь (28% против 25%). В целом большинство опрошенных выбрали в качестве отпускных месяцев июль, август и сентябрь. Зимой 2021 года в отпуск планируют пойти в большинстве своем топ-менеджеры (19%), представители маркетинговой (14%) и банковской сфер (13%), а также транспортники, ИТ-специалисты и строители», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.