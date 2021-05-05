Сколько вакансий для людей с инвалидностью есть на Северо-Западе, выяснили аналитики

13:39, 05 мая 2021, ПАИ

Аналитики hh.ru выяснили, сколько вакансий для соискателей с инвалидностью есть в регионах Северо-Запада, какие требования предъявляют работодатели и какую зарплату предлагают.

Как сообщили Псковскому агентству информации авторы исследования, с начала года в регионах СЗФО было размещено более 7 000 маркированных вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть приходится на Санкт-Петербург (66% от общего числа вакансий по СЗФО). На втором месте по числу размещенных вакансий оказалась Ленобласть – почти 600 вакансий, или 4% от всех в СЗФО. В Калининградской области размещено более 400 предложений работы для людей с инвалидностью. Еще 5%, или порядка 300 вакансий, предлагаются в Архангельской области. По 3% вакансий размещены в Псковской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Коми и Карелии. Менее 1% вакансий для соискателей с инвалидностью есть в Ненецком АО.

Треть маркированных вакансий в регионах СЗФО приходится на сферы «ИТ, телеком», каждая пятая вакансия размещена в сферах «Маркетинг» и «Продажи».

В каждой второй маркированной вакансии работодателям неважно наличие опыта, в 37% соискателям потребуется опыт от 1 года до 3 лет, а в 14% вакансий требуется стаж работы от 3 лет. Самые высокие зарплаты предлагаются в сфере производства, ИТ-телеком. В 47% вакансий в регионах СЗФО указана зарплата от 25 000 до 50 000 рублей, в 16% вакансий — от 80 000 до 100 000 рублей.

В Псковской области в списке вакансий для соискателей с инвалидностью, на которые можно откликнуться прямо сейчас, есть оператор call-центра, помощник руководителя, работник ресторана, удаленный специалист в службу поддержки, диспетчер медицинской справочной службы, продавец-кассир и другие.

Заметим, что 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов.