3 системообразующих предприятия Псковской области получат поддержку правительства

13:56, 05 мая 2021, ПАИ

3 системообразующих предприятия Псковской области получат поддержку правительства РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в этот перечень входят 3 организации: ООО «Элементум», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО».

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей для дополнительной поддержки системообразующих предприятий страны. Всего в России насчитывается около 1,4 тыс. таких организаций, работающих в различных отраслях экономики.

Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года. Ставка по льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

Данная мера поддержки была запущена в 2020 году по поручению президента РФ. К настоящему моменту это позволило поддержать более 920 тыс. рабочих мест.