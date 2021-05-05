Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 6 мая

17:54, 05 мая 2021, ПАИ

6 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода, пройдут дожди, днем — местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +7 до +12.

Будет дуть ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.