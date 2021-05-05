Псковских водолазов поздравили с профессиональным праздником

16:18, 05 мая 2021, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области поздравили водолазов с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, эта дата была учреждена в 2002 году указом президента РФ Владимира Путина по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

В этот день в 1882 году по указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Она выпускала специалистов с хорошей теоретической и практической подготовкой. Там не только готовили водолазные кадры для флота, но и создавали новое снаряжение и оборудование, отрабатывали систему водолазного труда. Сюда приезжали обучаться специалисты разных стран.

В настоящее время подразделения водолазов входят в состав поисково-спасательной службы МЧС России. Они занимаются проведением и обеспечением подводных поисково-спасательных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ с использованием водолазных технологий в целях реализации задач и функций, возложенных на МЧС России.

В Псковской области в октябре 1996 года на базе Государственной инспекции по маломерным судам была подготовлена первая группа водолазов, и спасатели начали выполнять работы на водоёмах региона. Они ведут поиск и поднятие на поверхность утонувших, выполняют работы по обследованию и очистке дна акваторий в местах массового купания, ищут вещественные доказательства по заявкам следственных комитетов и отделов полиции, принимают участие в учениях по спасению людей, терпящих бедствие на акваториях различных муниципальных образований Псковской области.

«Водолазное дело до сих пор остается достаточно сложной и опасной профессией. Поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования – помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью. И все это не может не вызывать уважения», - отметили в областном управлении МЧС.