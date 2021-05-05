Девушку с татуировкой в виде сердца ищет псковская полиция

17:43, 05 мая 2021, ПАИ

Псковская полиция разыскивает Татьяну Горлачеву 1996 года рождения, которая утратила связь с родственниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 25-27 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. На плече девушки сделана татуировка в виде сердца.

Она была одета в ветровку, черные кроссовки на высокой белой подошве, синие лосины с белыми полосами. Страдает потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Горлачевой, просят обратиться по телефону: 8-911-359-61-63.