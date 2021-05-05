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Общество

Более 503 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

503 037 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 130,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 174 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 847 489 человек, 4 464 550 пациентов выздоровело, 111 895 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 585 случаев заражения коронавирусом, 28 081 пациент выздоровел, 356 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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