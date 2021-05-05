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Виражи восстанавливают на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе

На участке дороги Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе идут работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» ремонтирует около 6,8 км трассы между деревней Цыплята и Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сейчас идёт восстановление виражей. Для этого устраняются провалы асфальтобетона: дорожники укладывают картами нижний слой из асфальтобетонной смеси. Кроме того, ведётся восстановление укрепленной части обочин. Этот вид работ выполнен на отрезке длиной 4 км по одной стороне дороги.

Ранее на объекте было отфрезеровано около 60 % изношенного покрытия проезжей части, полностью отремонтировано четыре водопропускных трубы, продолжается замена крайних звеньев на других искусственных сооружениях.

Подрядчику также предстоит расчистить полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнить устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов, уложить новое асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, благоустроить автобусные остановки, нанести разметку из термопластика и краски.

Заказчиком ремонта выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составляет около 98 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Исполнение контракта намечено на 16 июля.

Автомобильная дорога Старый Изборск – Палкино – Остров относится к III категории, имеет асфальтобетонное покрытие. Ширина земляного полотна составляет от 12 до 15 метров, ширина проезжей части – 7 метров, обочин – от 2,2 до 4,5 метра.

Трасса связывает один из древнейших городов России, туристический центр Старый Изборск, и два крупных районных центра Псковской области – Палкино и Остров. В Острове в прошлом году завершен капитальный ремонт уникальных цепных мостов. Эта достопримечательность стала ещё одной точкой притяжения туристов в Псковской области.

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