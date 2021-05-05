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На высоте 173.1 для поиска и увековечения памяти погибших воинов в Псковской области проходит Вахта Памяти

В Себежском районе поисковики несут Вахту Памяти. Фото Telegram

Для поиска и увековечения памяти погибших воинов с 25 апреля по 8 мая на прилегающих к высоте 173.1 территориях проводится областная Вахта Памяти, которую организовало поисковое объединение Псковской области «След «Пантеры». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. В Вахте Памяти принимают участие около 300 поисковиков со всей страны.

Мемориальный знак изготовил по собственной инициативе директор предприятия из Карелии Сергей Тельминов. В открытии памятного знака участвовал и глава Себежского района Леонид Курсенков

Командир поискового отряда «Забытый батальон» Себежского района Владимир Бумаков рассказал, что высота 173.1 в начале 1944 года была превращена гитлеровцами в мощнейший оборонительный рубеж, который закрывал советским войскам путь к Идрице. В январе 1944 года в начале Идрицкой наступательной операции войска 10-й гвардейской и 3-й ударной армий начали штурм позиций противника, оборудованных на высоте 173.1 и прилегающих к ней участках местности. 

Бои за высоту длились здесь шесть месяцев, на склонах погибло около 4 тысяч солдат и офицеров, большая часть которых похоронена нынче в братских воинских захоронениях в деревне Чайки и Старицы Себежского района, но многие защитники Отечества не найдены до сих пор.

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