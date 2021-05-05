Финальный тур конкурса «Студент года» прошёл в Великих Луках

19:32, 05 мая 2021, ПАИ

В Великих Луках прошёл финальный тур конкурса «Студент года». Его участникам предстояло защитить социальный проект и продемонстрировать свои возможности спикера. Конкурс самых талантливых студентов города является одним из любимых у горожан, сообщила в соцсетях Великолукская телерадиокомпания.

«Хочется, чтобы те труды, которые вы сегодня вложили в этот конкурс, вам пригодились в дальнейшей жизни», – сказал в приветственном слове заместитель главы города Николай Андросович.

Конкурс был разделён на несколько этапов. Первый этап – представление проекта. Разработка проекта потребовала немало сил от студентов. Выслушав подготовленную презентацию, участники жюри задавали конкурсантам вопросы и давали рекомендации для дальнейшей реализации социального проекта.

Второй этап – топ-спикер. Финалистам предложили подготовить рассказ на тему «Я – студент года». Каждого участника конкурса поддерживали однокурсники и друзья. Жюри выбрало победителя. Им стала обучающаяся в Великолукском медицинском колледже Пакиза Асадова. Её проект назывался «Неотложка» и был направлен на обучение школьников доврачебным действиям при неотложных состояниях человека.

