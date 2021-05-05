Россияне скупают жильё в Турции
Высокие темпы роста цен на курортную недвижимость в РФ заставляют россиян покупать такое жильё в Турции почти наполовину дешевле. Сложная ситуация с коронавирусом и жёсткие ограничения граждан не смущают. За 2020 год они приобрели в Турции более 7 тыс. квартир и апартаментов, а в первом квартале 2021 года — 938. Об этом сообщил телеграм-канал «Караульный».
В результате россияне наряду с выходцами из Ирана и Ирака стали основными иностранными покупателями турецкого жилья. По оценкам экспертов, эти вложения выгоднее, чем в курортную недвижимость в России.
Россияне скупают жильё в Турции
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