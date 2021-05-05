Россияне скупают жильё в Турции

20:27, 05 мая 2021, ПАИ

Высокие темпы роста цен на курортную недвижимость в РФ заставляют россиян покупать такое жильё в Турции почти наполовину дешевле. Сложная ситуация с коронавирусом и жёсткие ограничения граждан не смущают. За 2020 год они приобрели в Турции более 7 тыс. квартир и апартаментов, а в первом квартале 2021 года — 938. Об этом сообщил телеграм-канал «Караульный».

В результате россияне наряду с выходцами из Ирана и Ирака стали основными иностранными покупателями турецкого жилья. По оценкам экспертов, эти вложения выгоднее, чем в курортную недвижимость в России.