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Общество

Россияне скупают жильё в Турции

Недвижимость в Турции стала интересной для россиян. Фото internationalwealth.info

Высокие темпы роста цен на курортную недвижимость в РФ заставляют россиян покупать такое жильё в Турции почти наполовину дешевле. Сложная ситуация с коронавирусом и жёсткие ограничения граждан не смущают. За 2020 год они приобрели в Турции более 7 тыс. квартир и апартаментов, а в первом квартале 2021 года — 938. Об этом сообщил телеграм-канал «Караульный».

В результате россияне наряду с выходцами из Ирана и Ирака стали основными иностранными покупателями турецкого жилья. По оценкам экспертов, эти вложения выгоднее, чем в курортную недвижимость в России.

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Россияне скупают жильё в Турции

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