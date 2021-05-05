Недоступный ранее зал открыли в Эрмитаже

20:56, 05 мая 2021, ПАИ

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Посетители Эрмитажа с 5 мая могут познакомиться с ещё одним великолепным залом, доселе недоступным: после реставрации распахнула двери Малая церковь Зимнего дворца. Помимо самих интерьеров, в ней можно увидеть временную выставку «Православные церковные облачения XVII – начала XX века в собрании Эрмитажа», пишет «Фонтанка». Иконостас не стали восстанавливать, от него почти ничего не осталось, но зал покоряет роскошью и без него.

Именно здесь после повреждения «Данаи» Рембрандта в 1985 году восстанавливалась эта картина. А в последующие годы в помещении работали мастерские станковой живописи, которые выехали прямо перед началом научных изысканий перед реставрацией.

Сейчас же в зале проходит временная выставка церковных облачений.