Недоступный ранее зал открыли в Эрмитаже
Посетители Эрмитажа с 5 мая могут познакомиться с ещё одним великолепным залом, доселе недоступным: после реставрации распахнула двери Малая церковь Зимнего дворца. Помимо самих интерьеров, в ней можно увидеть временную выставку «Православные церковные облачения XVII – начала XX века в собрании Эрмитажа», пишет «Фонтанка». Иконостас не стали восстанавливать, от него почти ничего не осталось, но зал покоряет роскошью и без него.
Именно здесь после повреждения «Данаи» Рембрандта в 1985 году восстанавливалась эта картина. А в последующие годы в помещении работали мастерские станковой живописи, которые выехали прямо перед началом научных изысканий перед реставрацией.
Сейчас же в зале проходит временная выставка церковных облачений.
Михаил Ведерников ознакомился с готовящейся к открытию выставкой «Лики прошлого. Возвращение»
Псковский театр драмы готовит майскую премьеру для детей «Невероятные приключения голубя Петра»
Участники международного мотомарша возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове
С 17 по 22 мая 2021 года в Печорах пройдет школа для студентов-архитекторов и реставраторов