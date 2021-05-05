Для возведения монумента Александру Невскому в Гдовском районе задействуют военных и студенческие строительные отряды

22:26, 05 мая 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и вице-губернатор Василий Осипов в среду, 5 мая, обсудили реализацию проекта строительства монумента, посвящённого 800-летию князя Александра Невского, в деревне Самолва Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба областной администрации.

Участники совещания рассмотрели вопросы начального этапа реализации проекта, обсудили концепцию развития территории, прилегающей к монументу.

В настоящее время проведены предварительные инженерные изыскания на земельном участке, выбранном для размещения монумента. Памятник планируется установить там, где князь Александр Невский одержал победу над крестоносцами Ливонского ордена.

В ближайшее время силами Минобороны России с привлечением студенческих строительных отрядов начнутся работы по благоустройству территории и установке памятного камня.