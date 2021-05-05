Между деревней Цыплята и посёлком Палкино ремонтируют 6,8 км трассы

22:53, 05 мая 2021, ПАИ

Подрядчик ООО «СтройДорСервис» реконструирует участок дороги Старый Изборск – Палкино – Остров по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщила районная газета «Льновод» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сейчас устраняют ямы в асфальте, укладывают новый слой асфальтобетонной смеси, восстанавливают обочины. В рамках проекта планируется также очистить дорогу от кустарников и деревьев, установить водоотводные каналы, уложить новое дорожное покрытие, обустроить остановки и нанести разметку.

Контракт на ремонт обошёлся ГБУ ПО «Псковавтодор» примерно в 98 миллионов рублей, при этом работы собираются завершить к 16 июля.

Напомним, что ранее в рамках проекта отфрезеровали 60 процентов дорожного покрытия, починили четыре водопропускные трубы.